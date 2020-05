Coronakrise zwingt Königsklasse zum Umdenken .

In tiefer Sorge um die Formel 1 und seine gesamte Vollgas-Welt ruft der Chef des Internationalen Automobilverbandes (FIA) zur Radikalkur auf. "Was wir brauchen, ist ein komplettes Umdenken im Motorsport. Wir könnten von einem 'New Deal' reden, wie ihn Amerika nach der Weltwirtschaftskrise hatte", lässt sich FIA-Präsident Jean Todt im jüngsten Verbandsmagazin zitieren.