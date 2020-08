Gesundheit: Leistungen & Liquidität laut ÖVP gesichert .

Vor dem Schüren unbegründeter Ängste durch die Opposition hat am Mittwoch ÖVP-Kassenfunktionär Peter Lehner gewarnt. Leistungen und Liquidität der Sozialversicherung seien gesichert, betonte er anlässlich der Rufe der SPÖ nach einem Rettungspaket des Bundes für das Gesundheitswesen. Auch der ÖVP-Wirtschaftsbund warnte vor "Panikmache". Zuvor hatte die SPÖ in diesem Bereich Feuer am Dach gesehen.