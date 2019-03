Österreich-Aufgebot holte 13 Mal Gold in Abu Dhabi .

Österreichs Team hat bei den am Donnerstag zu Ende gegangenen Special Olympics Sommerspielen in Abu Dhabi 13 Mal Gold geholt. Dazu gewann die rot-weiß-rote Equipe 18 Silber- und 21 Bronzemedaillen. Athleten aus 200 Ländern waren in 24 Sportarten in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Start. Der als Demonstrationsbewerb geführte Tanzsport wurde als künftige Sportart offiziell anerkannt.