Ehrenamtliche Helfer setzen bei Einsätzen mitunter ihr Leben aufs Spiel. Was etwa an den Tagen vor Silvester hinter der schlichten Alarmierung zu einem „Verkehrsunfall mit Fahrzeugbrand“ stehen kann, das testete die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gmünd: Sie ließ eine einzige Kugelbombe in einem Fahrzeug hochgehen.

Das Ergebnis sorgt im Internet derzeit für Furore – seht es hier:

https://www.facebook.com/feuerwehrstadtgmuend/videos/290458824995022/