Sperre des Arlberg-Straßentunnels bis Oktober

Um Verkehrsteilnehmende und Anrainer informiert zu halten, hat die Asfinag alle Informationen auf einer Website (www.asfinag.at/sperre-arlbergtunnel) zusammengefasst. Man investiere 75 Mio. Euro in die Erneuerung der fünf Jahrzehnte alten Fahrbahn, der Tunnelbeschichtung sowie in die Verbesserung der Entwässerung im mit 14 Kilometern längsten Straßentunnel Österreichs, hieß es. Mit den Arbeiten werde umgehend begonnnen. Mehr als 200 Personen werden in den nächsten Monaten im Tunnel beschäftigt sein, gearbeitet werde an sieben Tagen in der Woche und rund um die Uhr. Eine weitere mehrmonatige Sperre des Tunnels ist für Sommer 2024 angekündigt.