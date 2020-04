Anschober: F1 hängt von Sicherheitskonzept ab .

Die Regierung macht ihre Zustimmung zur Abhaltung des Formel-1-Grand-Prix in Spielberg vom Sicherheitskonzept der Veranstalter abhängig. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sagte am Mittwoch im Ö1-"Journal um acht": Ob die Regierung die für 5. Juli geplante Veranstaltung in der Steiermark erlauben werde, "hängt total davon ab, welches Sicherheitskonzept die Veranstalter mitbringen".