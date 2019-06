Für den Steirer Klaus Bachler kam nach einem Reifenschaden am Porsche vorzeitig das Aus, er hatte sich vom 18. Startplatz aus mit Partner Timo Bernhard (GER) bereits auf Rang acht vorgearbeitet.

Nach Platz 20 im Qualifying war die Aufgabe für Auer schwierig. "Letztendlich können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein. Das war das Maximum. Alles in allem hat es mir viel Spaß gemacht, auf dem Red Bull Ring zwei Heimrennen fahren zu können", sagte Auer.

Er bestreitet heuer die japanische Super Formula und war nur für ein Gastspiel in Österreich. Der Sieg ging an die Deutschen Markus Pommer/Marvin Kirchhöfer in einer Corvette.