Das wurde auf der Clubkonferenz am Mittwoch beschlossen. Schon kurz davor, am 29. Mai, findet in Klagenfurt das ÖFB-Cupfinale zwischen Titelverteidiger Salzburg und Zweitligist Austria Lustenau statt. Am Dienstag hatte die Liga von der Politik grünes Licht für den Restart bekommen.

Der Spielplan der Qualifikationsgruppe, die mit 2. Juni startet, sieht wie folgt aus:

Dienstag, 02.06.2020

Austria Wien - FC Admira

SV Mattersburg - SCR Altach

WSG Tirol - SKN St. Pölten

Samstag, 06.06.2020

SCR Altach - WSG Tirol

SKN St. Pölten - Austria Wien

FC Admira - SV Mattersburg

Dienstag, 09.06.2020

WSG Tirol - SV Mattersburg

Austria Wien - SCR Altach

SKN St. Pölten - FC Admira

Samstag, 13.06.2020

FC Admira - WSG Tirol

SV Mattersburg - Austria Wien

SCR Altach - SKN St. Pölten

Dienstag, 16.06.2020

Austria Wien - WSG Tirol

SKN St. Pölten - SV Mattersburg

FC Admira - SCR Altach

Samstag, 20.06.2020

SV Mattersburg - SKN St. Pölten

WSG Tirol - Austria Wien

SCR Altach - FC Admira

Dienstag, 23.06.2020

SCR Altach - SV Mattersburg

SKN St. Pölten - WSG Tirol

FC Admira - Austria Wien

Samstag, 27.06.2020

SV Mattersburg - FC Admira

Austria Wien - SKN St. Pölten

WSG Tirol - SCR Altach

Dienstag, 30.06.2020

SCR Altach - Austria Wien

SV Mattersburg - WSG Tirol

Admira Wacker - SKN St. Pölten

Samstag, 04.07.2020

Austria Wien - SV Mattersburg

SKN St. Pölten - SCR Altach

WSG Tirol - Admira Wacker