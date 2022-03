Spitalsbelastung könnte Masken zurück bringen

Rauch hatte zuletzt in Interviews gemeint, er wolle evaluieren, wie schnell so eine Maskenpflicht Wirkung erzeugen würde. Der Druck war zuletzt seitens der Experten größer geworden. Auch die Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit Katharina Reich hat dem Vernehmen nach gestern in der Corona-Kommission gesagt, dass die problematische Lage in den Spitälern ganz oben bei der Politik angekommen sei und Maßnahmen in den nächsten Tagen möglich seien.

Zusätzlichen Input könnte Rauch heute aus dem Beratungsgremium Gecko bekommen, das am Nachmittag zusammentritt. Spannend im Zusammenhang mit dieser Sitzung ist auch, ob der Gruppe einzelne Experten abhandenkommen. Zuletzt regte sich Unmut, dass man von der Politik nur als Feigenblatt gehalten werde. Die internen Kritiker kamen heute zusammen, um sich diesbezüglich abzusprechen.