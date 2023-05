Personalmangel: 2.775 Betten in Österreichs Spitälern gesperrt

Österreichs Kliniken der öffentlichen Grundversorgung fehlt es an Personal. Das ergab eine bundesweite Erhebung der gesperrten Spitalsbetten, durchgeführt von der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und der younion_Die Daseinsgewerkschaft. 2.775 Betten sind derzeit in Österreichs Krankenhäusern für potenzielle Patientinnen und Patienten gesperrt, da das vorhandene Personal nicht mehr Kapazitäten hat. „Die hohe Arbeitsbelastung und der Mangel an medizinisch-pflegerischem Personal in Österreich hat dazu geführt dass aktuell weit mehr Betten gesperrt sind, als es insgesamt im AKH (Anm. Größtes Krankenhaus in Österreich) gibt. Dem gegenüber stehen knapp 700 offene Stellen bei den Medizinern“, sagt Reinhard Waldhör, Vorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft. Waldhör fordert gemeinsam mit den Gewerkschaften den derzeitigen Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) auf, „umgehend einen bundesweiten Spitalsgipfel einzuberufen“.

Gerlinde Buchinger, Reinhard Waldhör, Katarzyna Resch und Edgar Martin fordern im Namen der Pflegekräfte im Land einen bundesweiten Spitalsgipfel. Foto: GÖD

Edgar Martin, Vorsitzender der Hauptgruppe 2 der younion_Die Daseinsgewerkschaft, fügt hinzu: „Bei mehr als 2.100 fehlenden Pflegekräften und dem Wissen um den zusätzlichen Bedarf, sprechen wir von einem Notstand“. Das Gesundheitspersonal in Österreich komme aufgrund des Personalmangels nicht zu ausreichender Erholung, wodurch es wiederum mehr Ausfälle und Krankenstände gebe. Martin bezeichnet die Situation als einen „Teufelskreis“. Außerdem komme mit der beginnenden Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation eine weitere Herausforderung auf das Gesundheitssystem zu.

Verhältnisse in Niederösterreich sind „ein Stück weit besser“

In Niederösterreichs Kliniken seien laut Angaben der Landesgesundheitsagentur (LGA) 248 Betten gesperrt (Stand Mitte April 2023). Laut Waldhör wurden diese Zahlen auch in der aktuellen Erhebung der Gewerkschaften verwendet. „Wir wollen keinen Wettbewerb zwischen den Bundesländern ausrufen, allerdings lässt sich schon sagen, dass ländliche Regionen mit kleineren Spitälern in vielen Fällen besser aufgestellt sind und das sieht man auch in Niederösterreich. Die Welt ist hier noch ein Stück weit besser“, betont Waldhör.

Auszubildende werden nicht ausreichend betreut

Dennoch wirke sich der Personalmangel über die Bundesländer hinweg auch in anderen Bereichen, als nur in der Patientenbetreuung, aus. Gerlinde Buchinger, Zuständige für den Bereich Ausbildung bei der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft, stellt fest: „Das Personal ist durch den täglichen Arbeitsdruck so schwer belastet, dass auch die Aufgaben der praktischen Ausbildung vor Ort nicht adäquat durchführbar sind“.

Die drei Ausbildungsformen Pflegeassistenz (einjährige Ausbildung), Pflegefachassistenz (zweijährige Ausbildung) und die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege (Hochschulstudium mit sechs Semestern) verzeichnen insgesamt eine Dropout-Quote von 25 Prozent nach dem ersten Praktikum. Das wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass viele Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter oftmals wenig Zeit für ihre Auszubildenden aufbringen können, weil sie in ihrer eigenen Tätigkeit als Pflegekraft derartig gefordert sind. „Wir wollen mit diesen Aussagen auf keinen Fall unsere Praxisanleiterinnen und -anleiter kritisieren, ganz im Gegenteil. Wir wollen allerdings aufzeigen, dass es eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen braucht, um den Fokus auf die Ausbildung nicht zu verlieren“, so Buchinger.