Sondersitzung SPÖ beantragt im Nationalrat Neuwahlen

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Klubvizechef Leichtfried sieht Neuwahlen als einzige Lösung Foto: APA/FLORIAN WIESER

D ie SPÖ wird in der kommenden Nationalratssondersitzung einen Neuwahlantrag und ein Antikorruptionspaket einbringen. Das kündigten Vizeklubchef Jörg Leichtfried und Justizsprecherin Selma Yildirim bei einer Pressekonferenz am Freitag an. Die Sondersitzung zu den ÖVP-Ermittlungen am Mittwoch findet auf Verlangen von SPÖ und FPÖ statt. Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer muss sich dabei einem Dringlichen Antrag stellen.