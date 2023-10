SPÖ Vorarlberg wählt Leiter zum neuen Parteivorsitzenden

Auer begrüßte die 162 Delegierten mit einem "herzlichen Freundschaft" und sprach von einem "nächsten Schritt für eine gute Zukunft", den man am heutigen Tag setzen werde. Sowohl der angereiste Bundesparteichef Andreas Babler als auch der designierte Vorarlberger Parteivorsitzende wurden mit kräftigem Applaus willkommen geheißen.

Die abtretende Sprickler-Falschlunger unterstrich, dass Leiter "die Voraussetzung für einen Parteivorsitzenden in der Sozialdemokratie" erfülle - Leiter habe Achtung vor den Menschen. Zuvor hatte sie das publik gewordene Video von Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer angesprochen. Abstoßend sei die "Verächtlichkeit, mit der er über Menschen spricht, die in Nöten sind", stellte sie fest. Leiter gehe mit Respekt mit den Menschen um. Sie bat die Delegierten darum, "Mario die Stimme zu geben". Heute sei nicht der Zeitpunkt, "um Sträuße auszufechten", so Sprickler-Falschlunger. Bezüglich ihres Abgangs räumte sie "ein wenig Wehmut" ein.

Der Bregenzer Bürgermeisters Michael Ritsch - selbst von 2007 bis 2016 SPÖ-Parteichef - würdigte in seinen Worten sowohl Leiter als auch Sprickler-Falschlunger. Er schlug vor, Sprickler-Falschlunger zur Ehrenvorsitzenden zu machen. Dem Bundesparteivorsitzenden streute Ritsch Blumen, er habe sein Geschick in Traiskirchen bewiesen. "Du wirst uns in eine erfolgreiche Wahl mit mindestens einem Dreier davor führen", sagte der Bürgermeister.

Der Sonderparteitag hat den einzigen Zweck, Leiter an die Spitze der SPÖ Vorarlberg zu wählen. Die Verkündung des Wahlergebnisses wurde für kurz nach 12.00 Uhr angekündigt.

Hatte Leiter vor zwei Jahren bezüglich einer Übernahme des Parteivorsitzes noch abgewunken, sieht er sich nun bereit für den Parteivorsitz. Vor einigen Jahren war er es gewesen, der den flügellahmen Vorarlberger Sozialdemokraten mit Aussichten auf Wahlerfolge zumindest ein wenig Hoffnung gemacht hatte. 2015 war Leiter nur ganz knapp am Bludenzer Bürgermeistersessel vorbeigeschrammt und hatte sich als talentierter Wahlkämpfer erwiesen. 2020 wiederholte sich die Geschichte: Er blieb in der Bürgermeister-Stichwahl 222 Stimmen hinter ÖVP-Newcomer Simon Tschann zurück. Damit schien Leiters politische Karriere beendet, von seinem Amt des Vizebürgermeisters trat er im Frühjahr 2021 zurück, den Stadtparteivorsitz gab er 2023 auf. Einige Monate später designierte ihn der Vorstand der SPÖ Vorarlberg mit 86,48 Prozent Zustimmung zum neuen Parteivorsitzenden. Als neuer Parteichef wird Leiter die SPÖ Vorarlberg auch als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2024 führen.