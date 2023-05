Politische Bewegungen SPÖ-Wahlkommission tagt ab Montag Vormittag

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Michaela Grubesa leitet die Wahlkommission Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Werbung

D ie SPÖ-Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz bzw. die Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl biegt am Montag in die Zielgerade. In der Früh werden die plombierten Kisten mit den Fragebögen aus Niederösterreich abgeholt - begleitet von Mitgliedern der Wahlkommission, teilte die Partei am Freitag mit. Ab 10 Uhr tagt dann die Kommission nicht medienöffentlich im Renner-Institut. Wie lange es bis zur Ergebnisbekanntgabe dauern wird, könne man nicht abschätzen.