Bobfahrer Treichl für Sigulda-Weltcup fraglich

Beierl ist am Neujahrstag im Monobob im Einsatz, am Sonntag folgt die Zweier-Konkurrenz. "Sie und Jennifer Onasanya haben sich am Start aber verbessert. Wenn sie durchkommen, könnten sie den Aufwärtstrend von den letzten Rennen fortsetzen. Im Monobob hat Kati einen sehr guten Abschlusslauf gezeigt", berichtete Stampfer.

Treichl wird über sein Antreten erst entscheiden, wie Stampfer erklärte. "Wir stellen ihm den Start frei. Wenn er die Rennen bestreitet, muss er möglicherweise sitzend starten, da wir im Hinblick auf Olympia nichts riskieren wollen." Für die Männer-Zweier sind Rennen an beiden Tagen angesetzt. Viererbob-Bewerb steht keiner auf dem Programm.