Die Planica-Mannschaft wird damit eine Last Minute-Entscheidung, denn bereits am Donnerstag sind auf der Flugschanze in Slowenien Training und Qualifikation angesetzt. Schlierenzauer und Aschenwald waren bereits am Montag negativ getestet worden, ihre Teilnahme gilt als sehr wahrscheinlich.

Fix keine Chance auf ein WM-Antreten haben jene Springer um Daniel Huber, die erst am Wochenende beim Weltcup in Russland positiv getestet worden sind. Nach einer Rückholaktion sind sie in häuslicher Quarantäne. Kraft und Co. hatten bereits nach dem Weltcup in Wisla (21./22.11.) positive Tests abgegeben.