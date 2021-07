"Ich bin sehr enttäuscht, denn es war jedes Mal eine Ehre und ein Höhepunkt meiner Karriere, wenn ich die Schweiz vertreten habe", schrieb der 20-fache Grand-Slam-Sieger am Dienstag in den sozialen Netzwerken. Er habe bereits mit der Rehabilitation begonnen, "in der Hoffnung, später im Sommer wieder dabei zu sein". Er habe während der Rasen-Saison leider einen Rückfall mit seinem Knie erlebt und müsse akzeptieren, dass er Tokio nicht spielen kann.

Federer verpasst somit seinen fünften Auftritt im Zeichen der Fünf Ringe. Bereits in Rio 2016 hatte der Basler passen müssen. Er brach damals die Saison wegen Kniebeschwerden frühzeitig ab. 2000 in Sydney verpasste er eine Medaille bei seiner Premiere hauchdünn, lernte dafür seine spätere Ehefrau Mirka kennen. In Peking gewann er Gold im Doppel mit Stan Wawrinka, in London (in Wimbledon) Silber im Einzel. Zweimal war er Fahnenträger. Vor Federer hatte unter anderen bereits Rafael Nadal seinen Tokio-Trip abgesagt und auch Novak Djokovic hatte seine Antritts-Chancen zuletzt mit 50:50 beziffert.

Swiss Olympic bedauert, dass einer der größten Schweizer Sportler aller Zeiten nicht Teil des Schweizer Teams sein kann. "Wir haben uns sehr auf seinen Auftritt gefreut, und seine Präsenz hätte dem ganzen Schweizer Team viel Freude und Ehre bereitet", sagte Ralph Stöckli, der Chef de Mission von Swiss Olympic. Federer wünschte seinen Landsleuten Tokio viel Glück. "Ich werde aus der Ferne fest die Daumen drücken. Wie immer, Hopp Schwiz!"