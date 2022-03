Sport Formel 1 setzt Jeddah-Wochenende nach Drohnen-Angriff fort

Lewis Hamilton gratuliert dem freudestrahlenden Charles Leclerc Foto: APA/dpa/Reuters

Trotz eines Anschlags auf eine nahegelegene Fabriksanlage des Mineralölkonzerns Aramco hält die Formel 1 an der Austragung des Grand Prix von Saudi-Arabien fest. Darauf einigten sich die Teams in einem Sondermeeting am Freitagabend. "Das ist vermutlich der sicherste Ort, an dem man momentan in Saudi-Arabien sein kann. Darum werden wir fahren", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff auf "Sky".