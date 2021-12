Langläuferin Stadlober im Skating-Massenstart Siebente

Langläuferin Teresa Stadlober hat bei der Tour de Ski ihren zweiten Spitzenplatz erreicht. Die Salzburgerin skatete am Silvestertag im 10-km-Massenstart von Oberstdorf auf Rang sieben. Im Tour-Gesamtklassement verbesserte sie sich nach drei von sechs Etappen an die zehnte Stelle. Am Neujahrstag folgt im Allgäu ein Klassiksprint, anschließend stehen noch zwei Abschnitte im italienischen Fleimstal auf dem Programm.