ÖOC-Hoffnung - Nach Einreisewelle soll Sport regieren

Der Ausfall von Sara Marita Kramer für die Olympischen Spiele in China trifft das Österreichischen Olympischen Komitee nicht nur aus sportlicher Sicht hart. "Das sind leider gravierende Schicksalsschläge, es tut mir sehr leid und ich bin sehr traurig für Sara Kramer", sagte ÖOC-Präsident Karl Stoss in einer Pressekonferenz. Jetzt gelte es darauf zu hoffen, dass mit Abschluss der großen Einreisewelle am 4. Februar und der Eröffnungsfeier der Sport im Vordergrund stehen werde.