Pilhatsch erreicht EM-Finale über 50 m Rücken .

Die Steirerin Caroline Pilhatsch ist bei der Schwimm-EM in Budapest über 50 m Rücken ins Finale eingezogen. Die 22-Jährige kam am Dienstag zunächst im Vorlauf in 28,02 Sekunden als Gesamtsechste in das Halbfinale, in dem sie am Abend in 27,81 als Fünftschnellste die Medaillenentscheidung erreichte. Das Finale geht am Mittwochabend in Szene, Pilhatsch darf von der zweiten OSV-Medaille nach Silber von Felix Auböck am Montag über 400 m Kraul träumen.