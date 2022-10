Sport WM-Gold im Luftpistolen-Mixed für Steiner/Zechmeister

Steiner mit Zechmeister Weltmeister im Mixed-Bewerb Foto: APA/BARBARA GINDL

S ylvia Steiner und Richard Zechmeister haben am Montag bei der WM in Kairo die Goldmedaille im Mixed-Teambewerb mit der Luftpistole erobert. Die 40-jährige Salzburgerin und der 47-jährige Burgenländer gewannen in der olympischen Disziplin sensationell vor Südkorea.