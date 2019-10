Die Wahl zu Österreichs Sportlerin und Sportler des Jahres wird seit 1949 von den Sportjournalisten durchgeführt, am Dienstag veröffentlichte Sports Media Austria (SMA) die Liste der Finalisten 2019. Bekannt gegeben werden die Sieger am 31. Oktober in der Wiener Marx-Halle (20.15 Uhr/live ORF 1), geehrt werden sie mit einer Trophäe, die in Gedenken an den heuer verstorbenen, dreifachen Formel-1-Weltmeister Niki Lauda "Niki" benannt wurde.

Hirscher ist mit fünf Auszeichnungen Rekordsieger der Wahl. Nach seinem achten Gesamtweltcupsieg und seinem WM-Gold im Slalom darf er sich gute Chancen auf eine abschließende Ehrung ausrechnen. Herausforderer sind Basketballer Jakob Pöltl, Tennisstar Dominic Thiem, die Nummer 5 der ATP-Weltrangliste, Lukas Weißhaidinger, WM-Bronzemedaillengewinner im Diskuswurf, und der dreifache Golf-Turniersieger Bernd Wiesberger.

Bei den Damen wird ein offenes Rennen um die Nachfolge von Anna Gasser erwartet. In die Top 5 mit den meisten Stimmen haben es Skeleton-Europameisterin Janine Flock, Eisschnelllauf-Weltmeisterin Vanessa Herzog, Leichtathletin Verena Preiner, WM-Dritte im Siebenkampf, Claudia Riegler, mit 45 Jahren älteste Siegerin im Snowboard-Weltcup, und Abfahrts-Gesamtweltcupsiegerin Nicole Schmidhofer (Ski alpin) geschafft.

Riegler und Schmidhofer sind die Hoffnungen des ÖSV, die Siegesserie bei den Damen fortzusetzen. Seit Schwimmerin Mirna Jukic 2009 hat stets eine Sportlerin des Skiverbandes triumphiert. Herzog wäre die zweite Eisschnellläuferin nach Emese Hunyady 1994, als bisher letzte Leichtathletin hat Stephanie Graf 2001 gewonnen.

In der Mannschaftswertung deutet alles auf den dritten Sieg eines Fußball-Teams hintereinander hin. Mit den Vereinen RB Salzburg (Titelverteidiger), LASK und WAC sowie der ÖFB-Herren-Nationalmannschaft haben es vier Fußballteams in die Final-Liste geschafft. Nur die Footballer der Raiders Tirol, die ohne Niederlage Meister geworden sind, sind in die Phalanx der Kicker vorgedrungen.

Geehrt werden auch Sportlerin und Sportler des Jahres mit Behinderung, Special Olympics Sportlerin und Sportler des Jahres, Trainerpersönlichkeit, Aufsteiger und Sportler mit Herz. Zudem wird im Rahmen der Sporthilfe-Gala auch der Jugendsportpreis vergeben.