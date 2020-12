Bayern-Star Lewandowski ist der dritte siegreiche Pole in dieser Wahl. Auf den Plätzen hinter dem Podest landeten diesmal die Tennis-Stars Novak Djokovic (SRB/85) und Rafael Nadal (ESP/72). Der hinter den beiden in der Weltrangliste als Dritter geführte österreichische US-Open-Sieger Dominic Thiem wurde 14. (19). Beste Frau in der gemischten Wertung wurde mit der polnischen French-Open-Siegerin Iga Swiatek als Neunter eine Tennisspielerin (32), direkt vor Langläuferin Therese Johaug (NOR/28).

Endstand der 63. PAP-Wahl zu "Europas Sportler des Jahres":

1. Robert Lewandowski (POL/Fußball) 180 Punkte

2. Lewis Hamilton (GBR/Formel 1/TV) 176

3. Armand Duplantis (SWE/Leichtathletik) 169

4. Novak Djokovic (SRB/Tennis) 85

5. Rafael Nadal (ESP/Tennis) 72

6. Primoz Roglic (SLO/Radsport) 64

7. Tadej Pogacar (SLO/Radsport) 52

8. Giannis Antetokounmpo (GRE/Basketball) 42

9. Iga Swiatek (POL/Tennis) 32

10. Therese Johaug (NOR/Skilanglauf) 28

Weiter:

14. Dominic Thiem (AUT/Tennis) 19