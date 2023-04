Russische Sportler: Kogler kritisiert Olympisches Komitee

Werbung

IOC-Präsident Thomas Bach kündigte an, russische und weißrussische Athelten unter bestimmten Voraussetzungen an vom IOC organisierten Bewerben teilnehmen lassen zu wollen. Österreich und 34 weitere Staaten formulierten klare Forderungen an den IOC, unter welchen Bedingungen sie sich das vorstellen könnten. Einige, aber bei weitem nicht alle, wurden erfüllt.

Kogler: „Bach blieb zu vage“

Die betreffenden Sportlerinnen und Sportler sollten beispielsweise nur unter neutraler Flagge und nicht in Teamsportarten teilnehmen dürfen. Außerdem sürften sie nicht Angehörige des Militärs oder der Sicherheitsbehörden beider Länder sein. Sportminister Werner Kogler kritisiert das: „IOC-Präsident Bach blieb in seinem Statement in vielerlei Hinsicht vage – es fehlt beispielsweise ein Stichtag, der die Zughörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit der Athletinnen und Athleten zu diesen Organisationen regelt. Wenn das IOC den Glaubwürdigkeitstest bestehen will, muss dieser Stichtag in der Vergangenheit liegen. Sonst wäre Manipulationen Russlands und Belarus Tür und Tor geöffnet.“

IOC-Präsident Thomas Bach steht ob seiner mangelnden Distanz zu Russland in der Kritik. Foto: APA, EXPA/JOHANN GRODER

Ohne Präsizierung und strenge Auslegung der IOC-Empfehlungen bezieht Kogler klar Stellung gegen eine Teilnahme von russischen und weißrussischen Sportlerinnen und Sportler: „Es ist für ukrainische Sportlerinnen und Sportler nicht zumutbar, im Wettkampf auf Konkurrenten aus Russland und Belarus zu treffen.“

Mit dieser Meinung steht der Sportminister nicht alleine da. Der Internationale Leichtathletik- und der Internationale Eishockeyverband sowie die Organisatoren der Europaspiele 2023 haben bereits ausgeschlossen, dass russische und weißrussische Sportler an ihren Bewerben teilnehmen. Andere Verbände wollen bald nachziehen.