"Sonst wird leider bald jeder einen Verein kennen, der den Betrieb einstellt, nur deshalb, weil er sich nicht mehr auskennt. Wir brauchen den Sportbetrieb vom Breiten- über den Gesundheits- bis zum Spitzensport im vollen Umfang und das mehr denn je."

Die Veranstaltung im Rahmen der Europäischen Wochen des Sports sieht der Ex-Landeshauptmann des Burgenlands als ausgezeichnete Aktion, die Bevölkerung zu mehr Bewegung zu animieren. "Wie wichtig das ist, zeigen uns erschreckende Zahlen: Rund neun Prozent der jährlichen Todesfälle in Österreich sind auf Bewegungsmangel zurückzuführen. 2019 starben also hierzulande rund 7.800 Menschen, weil sie sich Zeit ihres Lebens nicht ausreichend bewegt hatten", betonte Niessl. "Das müssen wir verbessern und dazu müssen wir auch während Corona den Sportbetrieb in jeglicher Form vom Kinderturnen bis zur Senioren-Gymnastik aufrechterhalten."

Sport und Bewegung seien gerade in Zeiten einer Pandemie von besonderer Bedeutung, weil sie das Immunsystem stärken und die Widerstandskraft erhöhen, stellte Niessl fest. Deshalb sei jeder der 15.000 heimischen Sportvereine und jeder der 576.000 ehrenamtlichen FunktionärInnen sehr wichtig. Diese dürften nicht entmutigt werden. "Dass es bislang im Sport keine Clusterbildungen gegeben hat und deshalb keine Gründe vorliegen, den Sportbetrieb einzuschränken, ist ihnen zu verdanken."