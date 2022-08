Sprengstoffanschlag Ecuador im Ausnahmezustand nach Explosion mit Toten

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Mindestens fünf Menschen starben bei Sprengstoffanschlag Foto: APA/dpa

D er ecuadorianische Präsident Guillermo Lasso hat nach einer Explosion in der Hafenstadt Guayaquil mit mindestens fünf Toten den Ausnahmezustand in dem südamerikanischen Land verhängt. "Wir werden nicht zulassen, dass das organisierte Verbrechen das Land regiert", schrieb Lasso am Sonntag (Ortszeit) auf Twitter. Man werde die gesamten Sicherheitskräfte einsetzen, um die Kontrolle über die Stadt wiederherzustellen.