Nach Massenprotesten Sri Lanka ruft nach Flucht des Präsidenten Notstand aus

Lesezeit: 4 Min AB APA / BVZ.at

Staatschef war wegen schwerer Wirtschaftskrise massiv unter Druck geraten Foto: APA/dpa/Reuters

S ri Lankas faktisch entmachteter Präsident Gotabaya Rajapaksa hat den Krisenstaat in der Nacht auf Mittwoch per Flugzeug verlassen. Eine Militärmaschine mit Rajapaksa und seiner Ehefrau an Bord landete in der Früh auf dem Hauptstadtflughafen der Malediven in Male, wie die dortigen Behörden bestätigten. Premierminister Ranil Wickremesinghe rief in der Folge den landesweiten Notstand aus. In der Westprovinz inklusive der Hauptstadt Colombo gilt eine Ausgangssperre.