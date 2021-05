In St. Egyden am Steinfeld musste ein Brand in einem Föhrenwald bekämpft werden, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich. Die Löscharbeiten dauerten an.

Eine Rauchsäule sei kilometerweit sichtbar gewesen, teilte der Sprecher mit. Es gebe mehrere Brandstellen. Möglicherweise hatte das Feuer an einer Bahnböschung seinen Ausgang genommen, sagte Resperger.