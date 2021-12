Super-G: Gut-Behrami gibt nach Sturz Entwarnung

"Ich hatte im Großen und Ganzen Glück. Es geht mir den Umständen entsprechend relativ gut", sagte die 30-jährige Schweizerin. Gut-Behrami leidet an Prellungen im Oberkörper und die linke Schulter tut ihr weh, sie geht aber davon aus, am kommenden Wochenende in Val d'Isère die Abfahrt (Samstag) und den Super-G (Sonntag) bestreiten zu können.

Zum Sturz sagte sie: "Im Super-G bewegt man sich immer am Limit. Gestern war der Wind sicher noch ein Extra-Faktor. Es waren schwierige Verhältnisse, aber solche mag ich. Es ist Super-G, das gehört dazu." Das erste Rennen in St. Moritz am Samstag hatte Gut-Behrami gewonnen.