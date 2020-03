Ein bislang unbekannter Mann hatte am Bahnhof St. Pölten gegenüber einer 58-jährigen Dame behauptet, er sei "der Bombenleger". Die Frau zeigte dies umgehend bei der Polizeiinspektion am Bahnhof an. Der Mann habe nicht gesagt, wo er die Bombe am Bahnhof platzierte, teilte die Frau dort mit.

Die Beamten reagierten prompt: Das Areal wurde gesperrt, der Zugverkehr in St. Pölten eingestellt. Um 15.25 Uhr konnte Entwarnung gegeben und die Sperre um den St. Pöltner Hauptbahnhof wieder aufgehoben werden. Bei der Durchsuchung wurden keine verdächtigen Gegenstände entdeckt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Die ÖBB hatte zwischenzeitlich einen Schienenersatzverkehr rund um St. Pölten eingerichtet. Der Zugverkehr konnte nach Aufhebung der Sperre rasch wieder aufgenommen werden.

Die Ermittlungen zum Verdächtigen werden fortgeführt, hieß es seitens der Exekutive. Gesucht wird nach einem etwa 35-jährigen Mann, vermutlich Österreicher, etwa 1,80 Meter groß, mit roten Haaren, bekleidet mit einer grauen Jogginghose, einer schwarzen Weste sowie einer schwarzen Kappe.