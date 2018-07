75-Jähriger wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt .

Wegen grob fahrlässiger Tötung ist ein 75-Jähriger am Freitag in St. Pölten verurteilt worden. Der Pensionist war in der Landeshauptstadt mit einem Auto bei Rotlicht in eine Kreuzung eingefahren und gegen einen Biker geprallt, der in Folge starb. Der Angeklagte erhielt - nicht rechtskräftig - zehn Monate bedingte Haft und 6.000 Euro Geldstrafe.