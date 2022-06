St. Pölten/Wien/Graz Bombendrohungen an Gerichte: Ämter für Verfassungsschutz ermitteln

Lesezeit: 2 Min Gila Wohlmann

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

B ei Bombendrohung am Landesgericht St. Pölten am Montag wurden alle Personen im Gebäude wurden evakuiert. Sprengstoffexperten der Polizei durchsuchten das Gericht. Auch in Graz und Wien kam es zu derartigen Drohungen. Derzeit ermitteln die Landesämter für Verfassungsschutz aus Niederösterreich, Wien und Steiermark, da immer dasselbe Mail verschickt wurde.