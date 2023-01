Staatsbesuch Bundeskanzler Nehammer besucht Georgien

Der georgische Premier Garibaschwili war im vergangenen Sommer in Wien Foto: APA

B undeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) fliegt am Montag zu einem eintägigen Besuch in die Südkaukasus-Republik Georgien. In der Hauptstadt Tiflis wird Nehammer vom georgischen Regierungschef Irakli Garibaschwili empfangen und trifft auch Staatspräsidentin Salome Surabischwili. Geplant ist außerdem ein Besuch an der Trennlinie zur abtrünnigen Region Südossetien, die wie die georgische Region Abchasien seit einem Kurzkrieg im Jahr 2008 von Russland besetzt wird.