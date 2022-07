Staatsbesuch Kreml: Putin trifft am 19. Juli Erdogan und Raisi in Teheran

Putins startet zweite Auslandsreise seit Beginn des Ukraine-Kriegs Foto: APA/dpa

R usslands Präsident Wladimir Putin will am kommenden Dienstag, den 19. Juli, in den Iran reisen. Neben dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi wolle er dort auch den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan treffen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Geplant seien Gespräche der drei Staatsoberhäupter über eine Verbesserung der Lage im Bürgerkriegsland Syrien, sagte Peskow.