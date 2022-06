Staatsbesuch Niederländisches Königspaar besucht Brotfabrik

Willem-Alexander und Máxima setzen Staatsbesuch in Wien fort Foto: APA/HANS PUNZ

D er royale Staatsbesuch aus den Niederlanden wird am Dienstag in Wien fortgesetzt. König Willem-Alexander und seine Gemahlin Máxima besichtigen das Integrationsprojekt in der Brotfabrik (Wien-Favoriten). Nach dem Besuch der "Community-Cooking"-Küche ist ein Zusammentreffen mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine geplant, dann eine Besichtigung des Sonnwendviertels beim Wiener Hauptbahnhof.