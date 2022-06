Niederländisches Königspaar zu Staatsbesuch in Österreich

Werbung

Der Besuch startet am Montag in Wien mit einem Empfang mit militärischen Ehren im Inneren Burghof durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dessen Gattin Doris Schmidauer. Für den Nachmittag ist eine Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauer im Ostarrichipark (Wien-Alsergrund) im Gedenken an die im Holocaust ermordeten jüdischen Frauen, Kinder und Männer geplant. Im Anschluss besucht das Königspaar in Begleitung der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) die Parlamentsbaustelle. Am ersten Besuchstag treffen Willem-Alexander und Máxima zudem Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).