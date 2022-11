Staatsoberhaupt Bundespräsident Van der Bellen an Corona erkrankt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Bundespräsident Alexander Van der Bellen Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

B undespräsident Alexander Van der Bellen ist am Samstag positiv auf Covid-19 getestet worden. Das gab das Staatsoberhaupt am Abend in einer Kurznachricht auf Twitter bekannt. Er werde vorerst keine Termine wahrnehmen. "Nach typischen Symptomen hat ein PCR-Test den Verdacht auf COVID-Infektion bestätigt. Es geht mir soweit gut und ich werde meine Amtsgeschäfte von Zuhause aus weiterführen", twitterte Van der Bellen.