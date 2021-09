Sängerknaben erhalten halbe Million Euro Coronahilfen .

Die Stadt Wien greift den Wiener Sängerknaben mit 500.000 Euro unter die Arme. Grund für die Unterstützung sind erlittene Ausfälle infolge der Coronapandemie. Demnach musste der weltberühmte Knabenchor seit März 2020 mehr als 500 Konzerte absagen. Diese machten in normalen Jahren jedoch rund 70 Prozent der Einnahmen des Vereins aus, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Die halbe Million Euro wird als Liquiditätsstütze für das Schuljahr 2021/22 ausbezahlt.