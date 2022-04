Stams Vier Verletzte bei Pkw-Crash in Tirol

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Zwei Kinder erleiden Blessuren Foto: APA/LIEBL DANIEL/ZEITUNGSFOTO.AT

E in Pkw-Zusammenstoß hat Samstagvormittag auf der Tiroler Straße (B 171) in Stams im Tiroler Bezirk Imst vier Verletzte, darunter zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren, gefordert. Laut Polizei war das Heck des Autos eines 25-Jährigen ausgebrochen. Der Pkw drehte sich, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß nahezu frontal mit dem Wagen eines 37-jährigen Österreichers zusammen. Dessen Fahrzeug wurde rund 20 Meter in das angrenzende Feld geschleudert.