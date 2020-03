Im Durchschnitt der vergangenen vier Tage lag der tägliche Zuwachs bei rund 17,2 Prozent, am Freitag vergangener Woche lag dieser Wert noch bei 23,0 Prozent, also um knapp sechs Prozent höher. Die 7.399 Fälle von Freitag, 15.00, Uhr, nach Bundesländern aufgeteilt ergeben weiterhin besonders hohe Fallzahlen für Tirol (1.752), Oberösterreich (1.217) und Niederösterreich (1.140). In der Bundeshauptstadt Wien wurden 1.003 behördlich bestätigte Infektionen mit SARS-CoV-2 ausgewiesen. Das entspricht 53 Infizierten pro 100.000 Einwohnern. Um 20.00 Uhr zählte das Dashbord des Ministeriums dann 7.657 Infizierte.

Das Überschreiten der 1.000er-Grenze in Wien klingt weniger dramatisch, wenn man sich im Vergleich dazu die Lage in Tirol vergegenwärtigt: Im Bezirk Reutte - dem am geringsten betroffenen Bezirk - wurde das Coronavirus bei 28 Personen nachgewiesen. Das Außerfern hat allerdings nur knapp 33.000 Einwohner. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner wären das 85,71 Infizierte und damit vergleichsweise deutlich mehr als in Wien.

58 Tote waren zu diesem Zeitpunkt offiziell aufgrund des Virus gestorben. Die meisten Toten sind in Wien (16), Niederösterreich und in der Steiermark (je 13) zu beklagen, wie aus den Zahlen des Ministeriums vom Freitag hervorgeht.

Den Peak, also den Höhepunkt der Erkrankungszahlen, erwartet Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zwischen Mitte April und Mitte Mai. Das sei aber nur seine persönliche Einschätzung. Wenn der Peak später eintrete, werde er kleiner sein, und damit wäre auch das eine gute Nachricht, "weil dann waren diese Maßnahmen erfolgreich", sagte er bei einer Pressekonferenz.

Rund 800 Personen befanden sich in Krankenhäusern, davon 128 auf Intensivstationen. Offiziell gibt es 225 Genesene, "wobei diese Zahl in der Realität schon deutlich höher sein dürfte", so Anschober. Bundesweit wurden bisher 40.000 PCR-Tests auf SARS-CoV-2 durchgeführt. Damit ist man noch deutlich von den angestrebten 15.000 Tests täglich entfernt.

Ab dem Wochenende sollen dafür die ersten Großlieferungen von Schutzausrüstung eintreffen. Wie das Gesundheitsressort der APA mitteilte, sollen bis Samstag elf Millionen Handschuhe, zwei Millionen FFP2- und FFP3-Masken im Land sein. Dazu kommen 1.500 Liter Desinfektionsmittel, die ab nun jede Woche geliefert werden sollen. Am Montag sollen Schutzanzüge kommen.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Österreich im Kampf gegen den Coronavirus "seriöses Handeln" attestiert. Transparent handelnde Regierungen seien "am robustesten", weil gewährleistet werde, dass die Bevölkerung die Maßnahmen "nicht nur akzeptiert, sondern auch selber mitträgt", sagte der Generalsekretär von Amnesty Österreich, Heinz Patzelt, im "profil"-Podcast.

Was die Entwicklung der Epidemie aus globaler Sicht betrifft, so haben die USA bereits China und Italien bei der Zahl der Coronavirus-Infizierten überholt. In den Vereinigten Staaten wurden mittlerweile fast 86.000 Ansteckungen festgestellt, wie die Johns-Hopkins-Universität auflistete. Weltweit starben bereits fast 25.000 der knapp 540.000 nachgewiesenermaßen infizierten Menschen. Besorgniserregend ist die Lage unter anderem in Spanien, wo mittlerweile mehr als 4.800 Infizierte starben. Frankreich erwartet für das Wochenende die bisher größte Krankheitswelle.

85.991 Infektionen und 1.296 Todesfälle wurden in den USA bereits gezählt, die Infektionsfälle haben sich seit Montag mehr als verdoppelt. Das ist der schnellste Anstieg weltweit. Italien zählt 80.539 Infizierte und belegte bei der Zahl der Todesfälle mit 8.165 Toten weiterhin den traurigen ersten Platz. Außerdem ist Europa mit 292.246 Infektionen und rund 17.000 Toten der am stärksten betroffene Kontinent.

Auch der britische Premierminister Boris Johnson hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Er habe milde Symptome, Husten und Fieber, entwickelt, sagte Johnson in einer Videobotschaft. Großbritannien ist mit knapp 12.000 offiziell bestätigten Fällen noch einer relativ guten Lage, jedoch ist das Potenzial hier dramatisch.

In Deutschland wurden laut Robert-Koch-Institut bis Freitag 42.288 Infektionen nachgewiesen - ein Anstieg im Vergleich zum Donnerstag um 5.780 Fälle. Mehr als 250 Menschen starben.

Wegen der Pandemie haben zahlreiche Länder massive Beschränkungen beschlossen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ordnete eine zweiwöchige Ausgangsbeschränkung ab Samstag an.