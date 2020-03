Im Durchschnitt der vergangenen vier Tage lag der tägliche Zuwachs bei rund 17,2 Prozent, am Freitag vergangener Woche lag dieser Wert noch bei 23,0 Prozent, also um knapp sechs Prozent höher.

Tirol, Niederösterreich und Salzburg meldeten am Freitag in Summe sieben neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) starben zwei mit dem Virus infizierte Männer im Alter von 70 bzw. 84 Jahren. Im Universitätsklinikum St. Pölten erlag in der Nacht ein positiv getesteter 93-Jähriger, im Landesklinikum Melk starb ein 89-Jähriger, in Amstetten eine 64-Jährige. Im Uniklinikum Salzburg starben zwei Männer im Alter von 88 und 77 Jahren.

Die 7.399 Fälle von Freitag, 15.00, Uhr nach Bundesländern aufgeteilt: Burgenland (138), Kärnten (202), Niederösterreich (1.140), Oberösterreich (1.217), Salzburg (687), Steiermark (759), Tirol (1.752), Vorarlberg (501) und Wien rutschte erstmals in den vierstelligen Bereich (1.003). Die tägliche Aktualisierung der Zahl der Testungen belief sich am Freitag um 8.00 Uhr auf 39.552, 58 Personen waren zu diesem Zeitpunkt offiziell aufgrund des Virus gestorben.

International wurden bisher insgesamt mehr als 550.000 bestätigte Fälle bekannt gegeben. Weltweit haben sich bereits über 127.000 Menschen von Covid-19 wieder erholt. Bei diesen Zahlen stützt sich das Gesundheitsministerium auf öffentlich verfügbare Daten aus mehreren Quellen.