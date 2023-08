Standup-Paddler auf Bodensee vermisst

Drei junge Männer hatten sich kurz nach 19.00 Uhr Standup-Paddle-Boards ausgeborgt, um damit eine Tour auf dem Bodensee zu machen. Aufgrund des aufkommenden Starkwinds gestalteten sich die Bedingungen aber zunehmend schwierig. Einer von ihnen schaffte es zurück ans Ufer, die anderen beiden wurden abgetrieben. Das Trio war nicht mit Schwimmwesten ausgerüstet.

Noch vor 20.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, die gegen 20.15 Uhr einen der beiden in Seenot geratenen Männer retten konnten. Zwar wurde das Board des dritten Beteiligten gefunden, von der Person fehlt aber jede Spur. Die Suche - am Donnerstagabend waren neben einigen Booten auch ein Hubschrauber eingesetzt worden - wurde am Freitag fortgesetzt.