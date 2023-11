Starker Anstieg bei Strom- und Gasanbieterwechsel

Die Wechselraten betrugen 3,2 Prozent bei Strom und 6,2 Prozent bei Gas. Sehr hohe Wechselzahlen, sowohl bei Strom als auch bei Gas, wurden in Niederösterreich verzeichnet, was laut E-Control mit Ankündigungen von Vertragskündigungen vieler Kunden in Niederösterreich zusammenhängen dürfte. Auch in Wien und Oberösterreich wechselten viele ihren Strom- oder Gaslieferanten.

Angesichts noch immer hoher Energiepreise rät die E-Control, weiterhin Energie zu sparen und Preise zu vergleichen. "Schon ein Grad Raumwärme weniger bringt schon bis zu 6 Prozent Einsparung", so der Vorstand der E-Control, Alfons Haber.

Ab sofort können auch Unternehmen, die auf der Suche nach günstigeren Gewerbetarifen für Strom und Gas sind, entsprechende Angebote auf der Plattform "tarife.at" vergleichen. Dort seien bis zu 250 Tarife einsichtbar, schrieb die Plattform, die mit kostenlosen Vergleichen und minimalem Zeitaufwand wirbt, am Dienstag in einer Aussendung.