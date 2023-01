Wintereinbruch Starker Schneefall sorgt in Kärnten für Probleme

Der Winter hat Österreich derzeit im Griff Foto: APA

S tarker Schneefall hat in Kärnten am Montag vor allem in den östlichen Landesteilen für Probleme bei der Stromversorgung und im Verkehr gesorgt. Laut Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) gab es einige Feuerwehreinsätze wegen Schneebruchs und hängen gebliebener Fahrzeuge. Auf höher gelegenen Straßen galt vielerorts Schneekettenpflicht, etwa über den Wurzenpass (B109), die Turracher Höhe (B95) oder die Katschberghöhe (B99). Rund 3.000 Haushalte waren gegen 9.30 Uhr ohne Strom.