Darts Starker Suljovic verliert bei Darts-WM gegen van Gerwen

Suljovic unterlag van Gerwen am Ende mit 2:4 Foto: APA/dpa/Archivbild

M ensur Suljovic ist bei der Darts-WM in London trotz einer starken Leistung in der dritten Runde ausgeschieden. Der Wiener unterlag in der Abendsession vom Mittwoch dem Top-Favoriten Michael van Gerwen in einer hochklassigen Partie mit 2:4. Suljovic spielte dabei einen 98,90er-Average, verbuchte eine Doppelquote von 65 Prozent und verlangte dem Weltranglisten-Dritten aus den Niederlanden alles ab.