Statistik 25 Prozent mehr Verkehrsunfälle bei Hitze

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Ab 30 Grad lässt die Leistung nach und Menschen werden aggressiver Foto: APA/dpa

I m Jahr 2021 hat es 32.774 Verkehrsunfälle in Österreichs Straßen gegeben. Dabei wurden laut Statistik Austria 40.889 Personen verletzt und 362 getötet. Durchschnittlich entsprach das 90 Unfällen pro Tag. In wärmeren Monaten, zwischen Mai bis September 2021, waren dies 123 Unfälle täglich und an Tagen mit Temperaturen über 30 Grad 150 Unglücke - 25 Prozent mehr als an Tagen unter 30 Grad, hieß es in einer Aussendung des ÖAMTC am Dienstag.