Statistik Chinas Bevölkerung erstmals seit 1961 geschrumpft

Geburtenrate trotz Ende der Ein-Kind-Politik niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr

C hinas Bevölkerung ist im vergangenen Jahr erstmals seit sechs Jahrzehnten geschrumpft. Ende Dezember habe das bevölkerungsreichste Land der Welt 1,411 Milliarden Einwohner gehabt und damit rund 850.000 weniger als ein Jahr zuvor, teilte das Statistikamt in Peking am Dienstag mit.