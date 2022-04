Statistik Schusswaffen in USA nun häufigste Todesursache von Kindern

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Verkehrsunfälle in der Statistik überholt Foto: APA/dpa

V orfälle mit Schusswaffen haben einer Berechnung zufolge Verkehrsunfälle in den USA als häufigste Todesursache junger Menschen bis 19 Jahren abgelöst. Mehr als 4.300 Kinder und Jugendliche seien im Jahr 2020 durch Schusswaffen gestorben - etwa bei Tötungsdelikten und unbeabsichtigten Tötungen, berichten Forschende der University of Michigan mit Sitz in Ann Arbor im "New England Journal of Medicine". Die Autoren analysierten dafür Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC.