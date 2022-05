Oberschenkelverletzung Statt Europa-League-Finale: Saison-Aus für Hinteregger

Für Hinteregger ist die Saison zu Ende Foto: APA/dpa

E intracht Frankfurt muss im Saison-Endspurt und damit auch im Finalspiel der Europa League am 18. Mai gegen die Glasgow Rangers auf Martin Hinteregger verzichten. Der 29-jährige Kärntner verletzte sich am Donnerstag im Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United (1:0) am Oberschenkel und kann in den verbleibenden Saisonspielen nicht mehr mitwirken. Hinteregger droht damit auch in der Nations League für Österreichs Nationalteam auszufallen.