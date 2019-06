Ein 42-jähriger Mann war auf die örtliche Polizeiinspektion gekommen und hatte angegeben, dass eine weibliche Person tot in seiner Wohnung liegen würde. Laut Exekutive machte der Mann einen verwirrten Eindruck und gab zudem an, mit dem Tod der 16-Jährigen in Verbindung zu stehen. Die Polizisten entdeckten schließlich in der Wohnung die Leiche der Jugendlichen.

Der 42-Jährige wurde festgenommen und die Polizei leitete die Ermittlungen ein. Der Mann verweigerte die Aussage. Er will auf seinen Anwalt warten, hieß es seitens der Polizei.

Eine gerichtsmedizinische Obduktion wurde angeordnet, hieß es von der Polizei. Laut Polizei wird die Obduktion der Leiche möglicherweise noch am Freitag stattfinden. Sicher war das allerdings noch nicht. Ein Zusammenhang mit Drogen sei eher unwahrscheinlich, hieß es zunächst seitens der Ermittler.

Weshalb die 16-Jährige in der Wohnung des 42-Jährigen war, sei aber noch unklar. Beide - Opfer und Verdächtiger - haben einander gekannt. Die Angehörigen der 16-Jährigen wurden verständigt und werden vom Kriseninterventionsteam betreut.